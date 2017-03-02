Габріель: Скасовувати санкції щодо РФ наразі рано

Відчутного прогресу у виконанні мінських угод досі немає, тож скасовувати санкції щодо Росії поки рано. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель.

"Навряд чи були якісь кроки вперед, таким чином, ми не на тій позиції, щоб знімати санкції, незважаючи на те, що, ймовірно, всі в Європі хотіли б поліпшення відносин з Росією", - сказав Габріель.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель відвідає Україну, де окремо, проведе візит з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом.