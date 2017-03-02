Гройсман скасував зустріч з головою МЗС Німеччини через обвал шахти на Львівщині

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відмінив заплановані на сьогодні заходи і вилітає до Львівської області, де у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті №10 "Степова" ВАТ "ЛьвівВугілля" внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

Про це інформує урядовий портал.

Як зазначається, разом з прем’єром у Львівську область вилітають Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик, Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін.

Також у прес-службі додали, що наразі створено оперативний штаб для координації дій відповідних служб.

Нагадаємо, сьогодні на Львівщині внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи, де 8 гірників загинули.

Як зазначають у прес-службі ДержНС, рятувальники піднімають на поверхню із шахти №10 "Степова" 20 гірників, про долю яких раніше було невідомо.

У свою чергу, за фактом загибелі шахтарів на шахті у Львівській області відкрито кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою", передає прес-служба ГУ НП у Львівській області.