Клімкін і Габріель обговорили цілодобовий контроль ОБСЄ на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має здійснювати цілодобовий контроль не лише вздовж усією лінії розмежування у зоні проведення АТО, а й над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін під час спільної прес-конференції у Києві з міністром закордонних справ ФРН Зігмаром Габріелем, повідомляє Укрінформ.

“Ми сьогодні мали дуже добру розмову, яка була, насамперед, сконцентрована на тому, що ми можемо зробити разом в рамках Нормандського формату для того, щоб швидше принести мир на Донбас і примусити Росію виконати Мінські домовленості”, - заявив він.

Клімкін нагадав, що завдяки ініціативі з боку Зігмара декілька днів тому у Мюнхені відбулася зустріч у Нормандському форматі на рівні міністрів.

“І зараз ми працюємо над тим, яким чином зміцнити нашу Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ, яким чином, все таки, досягти реального припинення вогню, а головне - ефективного контролю з боку СММ, при чому цілодобового контролю, і не тільки на лінії зіткнення, а по всій території Донбасу і, зокрема, над неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону”, - зазначив міністр.

Він додав, що також у ході зустрічі були обговорені гуманітарні питання, звільнення заручників та політичних в’язнів, а також результати вчорашнього засідання у Мінську.