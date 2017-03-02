Малайзія скасувала безвіз для громадян КНДР через скандал з вбивством Кім Чон Нама

Влада Малайзії скасувала безвізовий в'їзд на територію країни для громадян Північної Кореї з міркувань безпеки, повідомив заступник прем'єр-міністра країни Ахмад Захід Хаміді.

Як повідомляє інформаційне агентство Bernama, з 6 березня всі північнокорейці, які бажають відвідати Малайзію, будуть зобов'язані отримувати візи.

Це сталося на тлі розслідування гучного вбивства Кім Чон Нама, брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Напередодні влада Малайзії звинуватила у вбивстві Кім Чон Нама двох жінок, яких раніше затримали у цій справі.

25-річній громадянці Індонезії Сіті Айше і 28-річній громадянці В'єтнаму Доан Тхі Хуон загрожує смертна кара, якщо їх визнають у вбивстві. Вони заперечують свою причетність до злочину.

Також в четвер стало відомо, що малайзійська влада вирішила звільнити і депортувати 45-річного громадянина КНДР Рі Чен Чола, який був також затриманий у справі про вбивство.

Кім Чон Нама вбили 13 лютого цього року за допомогою великої дози нервово-паралітичного токсину VX.

На відеозаписі з місця вбивства, що потрапив до ЗМІ, видно, як дві жінки підійшли до чоловіка в світлому піджаку і джинсах і накинули йому щось на обличчя. Потім вони втекли, а чоловік підійшов до служби охорони аеропорту. На місце викликали медиків, проте по дорозі в лікарню Кім Чон Нам помер.

Наразі тіло Кім Чон Нама знаходиться в морзі в Куала-Лумпурі. Влада країни заявляє, що віддасть тіло тільки найближчим родичам померлого, якщо вони зможуть представити зразки ДНК.