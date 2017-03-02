Молдова відкликала свого посла в РФ Брагіша

Молдова відкликала свого посла в Росії і, за сумісництвом, в Казахстані, Киргизстані та Таджикистані Дмитра Брагіша.

Про це заявила віце-міністр закордонних справ і європейської інтеграції Даніела Морар, передає Newsmaker.

В МЗС Молдови при цьому заявили, що не можу розголошувати причини відкликання Дмитра Брагіша з посади посла.

"Ми не хочемо, щоб ця інформація нашкодила двостороннім відносинам або самій людині, про яку йде мова", — наголосили у відомстві.

У свою чергу, рішення про відкликання Дмитра Брагиша стало несподіванкою для МЗС РФ.

Дмитро Брагіш був призначений на посаду посла Молдови в Москві колишнім президентом Ніколає Тімофті 27 листопада 2015 року.

Нагадаємо, президент Молдови Ігор Додон представив законопроект про внесення змін в Конституцію, мета якого - розширення президентських повноважень.