Музей російського мистецтва у Києві офіційно змінив назву

Київська міська рада підтримала перейменування Національного музею російського мистецтва. За відповідне рішення проголосували 74 депутати, передає 44.ua.

Установі офіційно присвоєно назву Національний музей "Київська картинна галерея".

Зазначається, що таким чином їй було повернуто первісну назву.

Нагадаємо, Київський Національний музей російського мистецтва був відкритий 12 листопада 1922 року. У його колекції входять зразки давньоруського іконопису XIII - XVII ст., твори І. Айвазовського, В. Перова, І. Шишкіна, І. Рєпіна, В. Васнецова, М. Врубеля і багатьох інших художників та скульпторів, що належать до російської художньої школи.