Німеччина пропонує допомогу в ліквідації наслідків вибуху на шахті "Степова"

Німеччина пропонує всю необхідну допомогу у подоланні наслідків вибуху на шахті "Степова" на Львівщині.

Про це повідомив федеральний міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним, передає УНН.

"Ми, німці, співчуваємо сім'ям загиблих і ми знаємо такі аварії в історії Німеччини, тому розуміємо, яка це трагедія для сімей. Це одна із причин, чому ми готові дуже швидко надати все, що потрібно в цій ситуації. Це велика трагедія цього дня", - сказав глава МЗС Німеччини.

Нагадаємо, сьогодні на Львівщині внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи, 10 людей загинуло.

У зв’язку з цим Порошенко оголосив всеукраїнський траур.