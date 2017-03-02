Окупанти в Криму хочуть невдовзі судити Умерова

Окупанти в Криму заявили про завершення слідства у справі заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Про це Умеров повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Після візиту в ФСБ повернувся додому.

"Слідчий оголосив нам (мені і адвокатам Курбедінову і Семедляєву) про завершення слідства і початок "ознайомлення з матеріалами кримінальної справи ". Потім матеріал буде передано в прокуратуру і далі - до суду", - написав він.

Як відомо, 12 травня ФСБ по Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст.280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації. Умеров заявляв, що його слова в передачі невірно переклали.

Умерова взяли на підписку про невиїзд.

11 серпня Умерову стало погано в суді, його госпіталізували. Незважаючи на це, суддя винесла постанову відправити Умерова на психіатричну експертизу.