Палата лордів Британії ускладнила законопроект про початок Brexit

Палата лордів - верхня палата британського парламенту - в середу, 1 березня, більшістю голосів підтримала поправку до законопроекту про вихід країни з ЄС (Brexit).

Ухвалення поправки про захист прав громадян ЄС, які проживають на території Сполученого Королівства, підтримали 358 членів палати, проти проголосували 256, повідомляє інформагенція Reuters.

Таке рішення може порушити плани прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей щодо якнайшвидшого запуску процедури виходу країни з ЄС. Тепер законопроект про Brexit знову повернуть в нижню палату - Палату громад, де партія Мей має більшість. Очікується, що там поправку відхилять.

Як відомо, 8 лютого цього року законопроект про Brexit схвалила Палата громад. За нього проголосували більшість членів палати - 494 осіб, проти - 122. Законопроект успішно пройшов три читання і стадію обговорення в комітеті.

У січні Верховний суд Британії відмовив прем'єрці в можливості запустити Brexit без схвалення парламенту. Мей, розраховуючи на позитивний вердикт Верховного суду, планувала до 31 березня розпочати процес виходу Великобританії з ЄС, який триватиме два роки. Перед голосуванням у Палаті лордів Мей заявила, що не планує змінювати графік запуску Brexit.

Нагадаємо, британський міністр з Brexit Девід Девіс заявив колегам по кабінету, щоб вони були готові до можливого сценарію, коли прем'єр-міністр країни Тереза Мей не зможе досягти угоди щодо Brexit з європейськими колегами протягом двох років.