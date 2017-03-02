Порошенко оголосив всеукраїнський траур через трагедію на львівській шахті

Порошенко оголосив всеукраїнський траур через трагедію на шахті у Львівській області. Про це повідомив прес-секретар президента України Святослав Цеголко на своїй сторінці в Facebook.

"Президент України оголосив всеукраїнський траур через трагедію на Львівщині. Відповідний указ підписаний сьогодні", - йдеться у повідомленні.

Також Порошенко доручив Кабміну провести перевірку всіх шахт у зв'язку з трагедією у Львівській області: "Також Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів провести перевірку всіх вуглевидобувних підприємств України по забезпеченню засобами та дотримання норм безпеки виробництва".

Нагадаємо, сьогодні на Львівщині внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

У результаті обрушення шахти 10 людей загинуло, повідомляє голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець, передає УНІАН.

У свою чергу, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман відмінив заплановані на сьогодні заходи і вилітає до Львівської області.