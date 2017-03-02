Порошенко підписав закон щодо посилення соцзахисту дітей з зони АТО

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення".

Про це інформує прес-служба глави держави.

Документ спрямований на посилення державної підтримки при здобутті освіти у державних та комунальних навчальних закладах для відповідної категорії людей, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення.

Як зазначають у прес-службі АПУ, підтримка буде здійснюватись у межах державної цільової програми та передбачатиме комплекс заходів (зокрема, повна або часткова оплата навчання, безкоштовне надання підручників, стипендіальне забезпечення, безкоштовне забезпечення проживання в гуртожитках або інше). Низку таких заходів і умови їх надання визначатиме Кабінет Міністрів.

Передбачається, що такі державні гарантії слугуватимуть додатковими важелями в формуванні проукраїнської позиції серед молоді, яка проживає на даних територіях, та сприятиме її соціальній адаптації.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України в ході засідання 1 березня затвердив порядок ввезення товарів у зону АТО і вивезення з неї.