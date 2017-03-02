Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Кіпру, Чехії та ОАЕ

Президент України Петро Порошенко прийняв вірчі грамоти від послів Республіки Кіпр - Луїса Телемаха, Чеської Республіки - Радека Матули та Об'єднаних Арабських Еміратів - Салем Алі Аль-Кааби.

Про це повідомляє прес-служба президента України.

Відзначається, що новопризначені посли висловили співчуття українському народу у зв'язку з трагедією на Шахті "Степовій".

Під час бесіди глави української держави з послом Кіпру сторони обговорили графік двосторонніх контактів на високому рівні. Окрему увагу було приділено агресії РФ проти України. Порошенко подякував Кіпр за послідовну підтримку територіальної цілісності, суверенітету та європейських прагнень України та висловив сподівання на подальше збереження єдності ЄС у питаннях санкцій проти РФ.

У центрі уваги під час розмови президента з послом Чехії були питання активізації двостороннього політичного діалогу, поглиблення торговельно-економічних зв'язків та активізації співробітництва у Вишеградській четвірці. Співрозмовники також відзначили важливість проведення в 2017 році чергового засідання Міжурядової комісії з економічного, промислового і науково-технічного співробітництва. Посол Чехії зазначив, що питання територіальної цілісності і суверенітету України не може бути предметом переговорів або будь-яких компромісів.

Посли Чехії та Кіпру висловилися за якнайшвидше надання Україні безвізового режиму з ЄС.

Порошенко і посол ОАЕ обговорили питання залучення інвестицій в економіку України. Пріоритетними сферами двостороннього співробітництва була визначена енергетична сфера, агропромисловий сектор і галузь інфраструктури. Співрозмовники торкнулися також питання лібералізації візового режиму.