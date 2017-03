Посли ЄС схвалили рішення про безвіз для України

Сьогодні на засіданні Комітету постійних представників ЄС посли ЄС схвалили рішення про майбутній безвізовий режим для українців.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

“Посли ЄС схвалили візову лібералізацію для України”, - написав він.

За словами журналіста, ще один раунд затвердження відбудеться після голосування Європарламенту, а потім уже затвердження на пленарному засідання ЄП.

