Посли ЄС схвалили рішення про безвіз для України

Сьогодні на засіданні Комітету постійних представників ЄС посли ЄС схвалили рішення про майбутній безвізовий режим для українців.
Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
“Посли ЄС схвалили візову лібералізацію для України”, - написав він.
За словами журналіста, ще один раунд затвердження відбудеться після голосування Європарламенту, а потім уже затвердження на пленарному засідання ЄП.
EU ambs have endorsed visa lib for #Ukraine. One more round of approval needed after vote in the EP's civil lib committee & in EP plenary
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) March 2, 2017
Нагадаємо, що ЄП голосуватиме за резолюцію про безвіз для України 5 квітня.
Про це йдеться у даних щодо проходження документа у процесі його ухвалення, розміщених на сайті законодавчого органу ЄС.
Зокрема, у пункті щодо голосування резолюції вказана дата пленарного засідання - 5 квітня.