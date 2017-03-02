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Посли ЄС вирішили продовжити санкції проти Януковича

2 березня, 2017 - 21:03
Фото Reuters

Посли ЄС вирішили подовжити санкції проти активів Віктора Януковича та його оточення на рік.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

“Посли ЄС вирішили продовжити заморожування активів Януковича та 14 осіб з його оточення на рік. Іванющенка виключено”, - написав він.

Нагадаємо, що спровокована бойовиками нова ескалація є свідченням агресії РФ.

Джерело: Радіо Свобода
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