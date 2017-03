Посли ЄС вирішили продовжити санкції проти Януковича

Посли ЄС вирішили подовжити санкції проти активів Віктора Януковича та його оточення на рік.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

“Посли ЄС вирішили продовжити заморожування активів Януковича та 14 осіб з його оточення на рік. Іванющенка виключено”, - написав він.

EU ambs have decided to prolong the asset freeze on #Yanukovych & 14 assoc for 1 year. Ivanyushchenko removed. #Ukraine #Crimea #Russia

