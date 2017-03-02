Прем'єр Японії: Санкції проти РФ мають діяти до повного виконання Мінська

Санкції проти Росії, які підтримали країни "Великої сімки", мають діяти до повного виконання Мінських домовленостей.

Про це заявив у четвер Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе на зустрічі з Головою Верховної Ради України Андрієм Парубієм, який перебуває з робочим візитом у Японії, повідомляє прес-служба ВР.

"Санкції проти Росії, які підтримала Японія разом з іншими країнами "Великої сімки", не можуть бути зняті до повного виконання Мінських домовленостей", - сказав японський прем'єр, обговорюючи ситуацію в Україні, що склалася в умовах російської агресії.

Голова Верховної Ради подякував за підтримку Японією територіальної цілісності України і системи санкцій проти Росії, за підтримку реформ і інвестицій в економіку нашої країни.

"Нам дуже важливо, щоб санкції продовжувалися, а якщо агресія Путіна не припинятиметься, то вони б посилювалися. Ми розраховуємо на вашу підтримку", - підкреслив Парубій, наголосивши на важливості для України проведення реформ в усіх сферах життя.

"Нам доводиться проводити реформи у всіх сферах суспільного життя, одночасно відбиваючи агресію Росії. Ваша підтримка важлива як в економічному, так і навіть у символічному плані", - сказав керівник українського парламенту.

Він також зазначив, що Україна вітає зусилля й ініціативу Японії, яка стосується змін до Конституції Японії у частині зміцнення сил безпеки.

"Наша країна переконалася, що в час небезпеки найбільший надійний союзник держави - це її Збройні Сили. Останнім часом кризові явища у світі збільшуються, тому підтримуємо вашу позицію щодо необхідності співпраці для посилення безпеки у світі - і у рамках Ради Безпеки ООН, і можливої співпраці між нашими силами безпеки з обміну досвідом. За останні роки ми отримали неоціненний досвід через агресію Путіна. На жаль, ця агресія продовжується, і ми щодня маємо атаки та загиблих воїнів", - наголосив Парубій.

Під час зустрічі сторони наголосили на важливості розвитку і поглиблення двосторонньої співпраці. Зокрема, Сіндзо Абе відзначив, що цими днями виповнюється 25 річниця встановлення дипломатичних відносин між Україною і Японією. Він зазначив, що має гарні враження про свій візит до України у 2015 році.

Він також підкреслив, що особисто докладає максимум зусиль задля підтримки України на міжнародних форумах. Він зазначив, що Україна та Японія є постійними членами Ради Безпеки ООН, і в цьому контексті висловив сподівання на посилення співпраці на міжнародній арені та високо оцінив зусилля України на шляху здійснення реформ. "Зараз увесь світ підтримує ваші зусилля щодо здійснення реформ, і я сподіваюсь, що їхня реалізація у вашій країні буде успішною", - сказав прем’єр-міністр Японії.