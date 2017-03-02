РФ остаточно позбавили права приймати чемпіонат світу з біатлону

Рішення виконкому Міжнародного союзу біатлоністів (IBU) позбавити Тюмень права приймати чемпіонату світу 2021 року набрало чинності.

"IBU підтверджує, що Союз біатлоністів Росії не повернув до 24 лютого право на проведення чемпіонату світу 2021 року. Наслідки такого рішення були опубліковані раніше", - наголошується в повідомленні IBU.

Де відбудеться турнір, поки не вирішено.

Виконком IBU 8 лютого запропонував Росії добровільно відмовитися від проведення чемпіонату світу. Якщо вона не оголосить про добровільну відмову до 24 лютого, то у неї автоматично буде відкликано право проведення ЧС, говорилося в рішенні виконкому.

Росія назвала рішення виконкому IBU незаконним. Відкликати право на проведення чемпіонатів світу, заявила російська сторона, може тільки конгрес IBU, який питання про ЧС-2021 в Тюмені не розглядав.

Підставою для позбавлення Тюмені чемпіонату світу з біатлону стала рекомендація Міжнародного олімпійського комітету не проводити в Росії великих міжнародних змагань до завершення розслідування про «російську допінгову програму».

Незалежна комісія при Всесвітньому антидопінговому агентстві (WADA) у своїх доповідях повідомила про існування в Росії масштабної допінгової програми, до якої залучено більше тисячі спортсменів. Раніше було вирішено не проводити етап Кубка світу з біатлону в Тюмені й юніорського чемпіонату світу в Острові, а також фінал Кубка світу з ковзанярського спорту в Челябінську.

Нагадаємо, столиця Угорщини, Будапешт, відмовилася від своєї заявки на проведення Олімпійських ігор 2024 року.