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Сім'ям загиблих на шахті "Степовій" виплатять по 500 тис. грн компенсації, - прем’єр

2 березня, 2017 - 21:50
Фото з архіву "Дня"

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу на шахті "Степовій" зауважив, що сім'ям загиблих виплатять по 500 тис. грн компенсації, передає УНН.

“Сім’ям загиблих виплатять по 500 тис. грн компенсацій”, - зауважив він.

Наразі Гройсман вирушив до червоноградської центральної міської лікарні, де наразі перебувають постраждалі гірники.

Нагадаємо, сьогодні на Львівщині внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи, 10 людей загинуло.

У зв’язку з цим Порошенко оголосив всеукраїнський траур.

Джерело: УНН
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