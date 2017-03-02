Сім'ям загиблих на шахті "Степовій" виплатять по 500 тис. грн компенсації, - прем’єр

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час брифінгу на шахті "Степовій" зауважив, що сім'ям загиблих виплатять по 500 тис. грн компенсації, передає УНН.

“Сім’ям загиблих виплатять по 500 тис. грн компенсацій”, - зауважив він.

Наразі Гройсман вирушив до червоноградської центральної міської лікарні, де наразі перебувають постраждалі гірники.

Нагадаємо, сьогодні на Львівщині внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи, 10 людей загинуло.

У зв’язку з цим Порошенко оголосив всеукраїнський траур.