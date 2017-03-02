Спровокована бойовиками нова ескалація є свідченням агресії РФ, - Порошенко

Президент Петро Порошенко підкреслив, що спровокована бойовиками нова ескалація насильства на Донбасі є черговим свідченням агресії Росії проти України та вимагає задіяння нових санкційних інструментів з боку ЄС.

Про це він сказав під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Зігмаром Гарбрієлем, який перебуває в Україні зі своїм першим візитом.

Сторони детально обговорили загострення ситуації в районі Авдіївки, спричиненої обстрілами російських бойовиків.

Порошенко наголосив на важливості збереження санкцій проти РФ та їх посилення.

Глава держави підкреслив, що спровокована бойовиками нова ескалація насильства на Донбасі, визнання документів так званих "ЛНР" та "ДНР", привласнення українських підприємств є черговим свідченням агресії Росії проти України та вимагає використання нових санкційних інструментів з боку ЄС.

Нагадаємо, що за день бойовики 78 разів обстріляли позиції ЗСУ, загинув український військовий.