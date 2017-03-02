У Херсоні дружина екс-нардепа Сальдо подала позов на журналістів

Дружина колишнього міського голови Херсона і екс-нардепа від Партії регіонів Володимира Сальдо Любов Сальдо подала позов до Херсонського міського суду на журналістів за сюжет про її чоловіка. Сюжет був оприлюднений програмою «Слідство інфо» у жовтні 2016 року. Любов Сальдо звернулася до Національної телекомпанії України, журналістки «Слідство інфо» Наталі Кокоріної і редактора херсонського видання «МОСТ» Сергія Нікітенка. Суть спору – захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування моральної шкоди. Перше засідання у справі призначено на 14 березня.

«Мабуть, Любов Сальдо вважає, що в коментарі журналістам «Слідство інфо» я оприлюднив недостовірну інформацію або її образили подробиці з шикарного життя і багатомільйонних статків її родини. Статків, які не збігаються з деклараціями багаторічного мера і екс-нардепа Володимира Сальдо. Наразі точно сказати не можу, що саме зачепило честь, гідність і ділову репутацію Сальдо, адже в сюжеті про домініканську історію Володимира Сальдо журналісти подали різні точки зору, підійшли до справи об’єктивно», – коментує «Дню» Сергій Нікітенко.

Нагадаємо, у серпні 2016 року стало відомо, що Володимира Сальдо заарештувала поліція Домініканської республіки за підозрою у викраденні людини. Згодом з’ясувалося, що «викраденим» є знайомий Сальдо херсонець Денис Пащенко. В цей час Пащенко опублікував запис, на якому людина з голосом, схожим на голос Сальдо, розповідає про співпрацю з ФСБ Росії. На плівці особа розповідає про те, що зустрічалася з цією «куратором» в Сімферополі, який повідомив, що ФСБ потрібні люди, «які налаштовані в сторону об’єднання слов’янських народів». У команді Сальдо відразу заявили, що опублікований запис є змонтованим і недостовірним. Після оприлюднення запису СБУ відкрила кримінальне провадження. за ст. 110 Кримінального кодексу України – посягання на територіальну цілісність, недоторканність України.

За версією Сальдо, він сам став жертвою викрадення Пащенко. Після чого шляхом шахрайства та фізичного тиску він був змушений переписати частину свого майна на інших людей, в тому числі, на родичів Пащенка. Дані з відкритих державних реєстрів підтверджують факт перереєстрації майна. Наразі, попри кримінальне провадження, Володимир Сальдо знаходиться на волі. Він повернувся в Україну у грудні 2016 і постійно бере участь у публічних заходах у Херсоні.

Довідка «Дня». Володимир Сальдо був мером м. Херсон з 2002 року по 2012 рік. З 2012 року – народний депутат України VII скликання від Партії регіонів (заступник голови Комітету з питань будівництва, містобудування, житлово-комунального господарства та регіональної політики). Голосував за «диктаторські закони». Виступав проти Революції гідності на російських телеканалах. Пройшов у другий тур виборів мера в 2015 році, але зняв свою кандидатури на користь висуванця від «Батьківщини» Владислава Мангера. Сальдо є діючим депутатом Херсонської міської ради від партії «Наш край».

Іван АНТИПЕНКО, «День», Херсон