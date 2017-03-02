У Канаді виявили сліди життєдіяльності найдавніших мікроорганізмів

Сліди життєдіяльності найдавніших мікроорганізмів були виявлені в Канаді, у відкладеннях кварцу пояса Нуввуагіттук, що утворився 3,77-4,3 млрд років тому.

Перші мікроорганізми з’явилися майже 4 млрд років тому, стверджують палеонтологи.

Мікроскопічні трубчасті і ниткоподібні структури вказали, що біологічна активність залізобактерій. У час створення ця місцевість знаходилася під водою і представляла собою систему гідротермальних джерел. Дані узгоджуються з іншими знахідками слідів життєдіяльності стародавніх мікроорганізмів.

Раніше найдавнішими вважалися копалини з Австралії, які дозволяли зробити висновок, що життя там існувало 3,5 млрд років тому. Однак деякі дослідники сумнівалися в їх біологічне походження. Тут же не біологічне походження знайдених структур практично виключено.

Нагадаємо, місяць, за підрахунками вчених, виявився набагато старшим, ніж уявляли раніше, і налічує 4,51 млрд років.