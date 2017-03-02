У Криворізькій міськраді проходять обшуки щодо причетності чиновників у розкраданні коштів, - Луценко

У Криворізькій міській раді проходять обшуки, перевіряється можлива причетність до розкрадання коштів мера Юрія Вілкула і його заступників.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Сьогодні проводиться ряд обшуків в Криворізькій міській раді за місцем проживання та здійснення комерційної діяльності директорів та засновників підприємств, причетних до легалізації 200 млн грн, виділених з бюджету в 2016 році. В рамках розслідування перевіряється можлива причетність до скоєння розкрадання міського голови Вілкула Ю. Р., його першого заступника Удода Є. Р., заступника Катриченко О. В., інших посадових осіб Ради та низки підприємств", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці на Закарпатті викрили схему виведення за кордон через офшорні рахунки іноземних держав $7 млн.