У Києві розшукують чоловіка, який викрав маршрутне таксі

Столичні правоохоронці склали фоторобот чоловіка, який сьогодні в Києві викрав маршрутне таксі та поранив поліцейського.

Про це інформують у прес-службі поліції Києва.

Зі слів свідків та очевидців складено його фоторобот: вік 35-40 років, зріст 175-180 см, кругле обличчя, темні брови, великі темні очі, середній ніс, повні губи, середня спортивна статура. Одягнений у “пісочний” камуфляж, темну куртку і темну шапку.

Як зазначили у поліції, зловмисник переховується у приватному секторі на Русанівських садах у Дніпровському районі столиці.

Нагадаємо, сьогодні у Києві на Райдужному масиві вранці чоловік відкрив вогонь з пістолета і захопив маршрутку.