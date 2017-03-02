У Північній Ірландії проходять вибори у регіональний парламент

У Північній Ірландії вдруге протягом року проходять вибори у регіональний парламент.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Guardian.

Вибори проводяться через те, що дві найбільші партії Шинн Фейн і Демократична юніоністська партія, які складають коаліцію, в січні не змогли досягти згоди у питаннях зеленої енергетики, спричинивши розпад коаліції.

За попередніми прогнозами, і Шинн фейн, і Демократична юніоністська партія можуть розраховувати на виборах на 25 % голосів, і, з великою ймовірністю, можуть знову сформувати урядову коаліцію.

Якщо вибори не подолають напруженість, у вирішення кризи може втрутитися Лондон.

Попередні вибори у регіональний парламент Північної Ірландії відбулися у травні 2016 року.

Нагадаємо, ЄС не хоче, щоб Brexit призвів до появи фіксованого прикордонного контролю між Ірландією і контрольованою Британією Північною Ірландією.