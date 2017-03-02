У штабі АТО закликали волонтерів везти питну воду в Авдіївку

У штабі АТО закликали волонтерів, які їдуть на Донбас, везти питну воду, яка потрібна в Авдіївці.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-офіцер АТО Леонід Матюхін у Facebook.

"Щоб зрозуміти, на скільки не далеко просунулась цивілізація, просто відключіть воду та світло... і швидко опуститесь з небес цивілізованого існування в реалії грішної землі... Волонтери, якщо їдете в наші краї... везіть воду... Авдіївці потрібна вода!" - зазначив він.

Нагадаємо, вчора голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що у прифронтовій Авдіївці на Донбасі закінчуються запаси питної води.