У Швеції відновлять обов'язкову військову службу для жінок і чоловіків

Уряд Швеції, як очікується, у четвер офіційно затвердить рішення про відновлення обов'язкової військової служби, починаючи з 2018 року.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Sveriges Radio.

Обов’язковий призов був скасований у Швеції у 2010 році. Згідно з новою пропозицією, на військову службу з наступого року будуть призиватися і юнаки, і дівчата, які досягли 18-річного віку. Термін служби складатиме один рік.

"У нас були труднощі із комплектуванням військових частин на добровільній основі, і це треба якось вирішувати", - заявив міністр оборони Петер Хультквіст.

За словами міністра, очікується, що щорічно будуть призивати на військову службу близько 4000 осіб. В першу чергу будуть робити акцент на тих, хто сам виявить бажання пройти військовий вишкіл.

Молоді чоловіки та жінки з 1 липня 2017 року повинні будуть заповнити відповідні анкети з тим, щоб з 1 січня 2018 року почати військову підготовку. В першу чергу під призов потраплять молоді люди, народжені у 1999-2000 роках.

Очкується, що щороку до лав збройних сил Швеції набиратимуть 4 тисячі осіб, у 2021 році це число буде збільшене до 6 тисяч, а в 2022-25 роках – до 8 тисяч.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен заявив, що хотів би скоротити притік іноземної робочої сили в країну для того щоб забезпечити роботою шведських безробітних.