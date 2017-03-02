Українець став чемпіоном престижного європейського турніру програмістів

Українець Андрій Білицький став переможцем чемпіонату для розробників з більш ніж семирічним практичним досвідом

Про це повідомляє РБК-Україна.

Білецький показав найкращі результати на всіх етапах турніру. Він став першим і єдиним розробником, який отримав 100 балів з 100 можливих.

Змагання Senior Software Architects відбулися в Москві, Кліє, Кракові та Львові. Участь у турнірі, організованому компанією Crossover, взяли понад 200 розробників з чотирьох країн (Україна, Польща, Румунія, Росія).

"Я задоволений результатом чемпіонату, хоча впевнений, що міг би виконати деякі завдання ще краще. Мені подобається модель дистанційної роботи, яку пропонує Crossover. На даний момент переїжджати з України я не планую", – розповів Білицький.

Регіональний менеджер Crossover Сінан Ата зазначив, що українських розробників відрізняє від інших сміливість і цікавість.

"Для українців характерне постійне прагнення до самовдосконалення, бажання вчитися новому. При цьому вони дуже скромні і володіють високими навиками спілкування англійською мовою", – сказав він.