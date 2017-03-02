В Італії офіційно встановили національний День пам'яті жертв мафії

В Італії відтепер щорічно 21 березня на національному рівні будуть вшановувати пам'ять загиблих від рук кримінальних структур.

Відповідне рішення було затверджено у Палаті депутатів Італії 418 голосами "за" і жодного "проти", повідомляє The Local.

Італійська антимафіозна організація "Associazione Libera" саме в цей день вшановує пам'ять жертв мафіозних злочинів, починаючи з 1996 року, але відтепер він буде офіційно визнаний на національному рівні.

Президент організації Даніела Марконе описала цей крок як "важливе визнання" для продовження боротьби проти мафії.

"Ми пройшли через біль втрати, знаючи, що ті постріли, вибухи, вбивали наших рідних і близьких, а також частину нас", - сказала вона, додавши, що від цього болю ", ми набралися сил, щоб реагувати, щоб перетворити його у бій".

21 березня очікуються публічні церемонії, демонстрації і дискусії по всій країні.

В Італії існують різні мафіозні групи, найбільші і сумно відомі "Коза Ностра" на Сицилії, "Ндрангета" в Калабрії і "Каморра" в Неаполі.

Групи скоюють різні злочини, починаючи від вбивства до шантажу і наркобізнесу, і вважається, що вони причетні до фальсифікації місцевих виборів в деяких південних районах, а також мають значний вплив у діловій та політичній сферах.