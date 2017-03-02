В ЄС можуть відмінити безвізовий режим для громадян США

Громадянам Сполучених Штатів можуть скасувати безвізовий режим до країн Європейського Союзу.

Відповідний проект рішення був затверджений Комітетом громадянських свобод, повідомляють у прес-службі Європарламенту.

Причиною для такого рішення стала відсутність взаємності в питанні візового режиму між Євросоюзом і США. Як відзначають в прес-службі, громадяни Сполучених Штатів можуть без віз подорожувати країни Єврозони, у той час як громадянам Болгарії, Хорватії, Кіпру, Польщі і Румунії досі потрібні візи для в'їзду в США.

"Згідно з механізмом візової взаємності, якщо третя країна не скасувала візових вимог протягом 24 місяців з моменту отримання повідомлення про невзаємність, комісія ЄС має прийняти делегований акт, який припиняє дію безвізового режиму для держав, що відмовили країнам ЄС у візовій лібералізації", - повідомляють у прес-службі Європарламенту.

Нагадаємо, що ЄП голосуватиме за резолюцію про безвіз для України 5 квітня.