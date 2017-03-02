Війна на Донбасі стосується всієї Європи, - Габріель

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель наголошує, що конфлікт на сході України стосується всієї Європи.

Про це він заявив прес-конференції в четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Іноді у німців складається враження, що це (конфлікт на Донбасі – ред.) відбувається на периферії Європи.

А це все практично відбувається в центрі Європи.

Причому ці події стосуються не лише України та Донбасу – вони стосуються нас усіх в Європі, оскільки ми бачимо, яким крихким є мир, до якого ми вже звикли.

Тому те, що ми робимо для підтримки мирного процесу – це не благодійність. Це стосується нашої безпеки, наших уявлень про спільне життя в Європі", – сказав глава німецької дипломатії.

Габріель також відзначив, що під час переговорів у Києві він обговорював із Павлом Клімкіним можливість досягнення стабільного припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, що санкції проти Росії, які підтримали країни "Великої сімки", мають діяти до повного виконання Мінських домовленостей.