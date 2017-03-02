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Війна на Донбасі стосується всієї Європи, - Габріель

2 березня, 2017 - 20:44
Фото Reuters

Міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель наголошує, що конфлікт на сході України стосується всієї Європи.

Про це він заявив прес-конференції в четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Іноді у німців складається враження, що це (конфлікт на Донбасі – ред.) відбувається на периферії Європи.

А це все практично відбувається в центрі Європи.

Причому ці події стосуються не лише України та Донбасу – вони стосуються нас усіх в Європі, оскільки ми бачимо, яким крихким є мир, до якого ми вже звикли.

Тому те, що ми робимо для підтримки мирного процесу – це не благодійність. Це стосується нашої безпеки, наших уявлень про спільне життя в Європі", – сказав глава німецької дипломатії.

Габріель також відзначив, що під час переговорів у Києві він обговорював із Павлом Клімкіним можливість досягнення стабільного припинення вогню на Донбасі.

Нагадаємо, що санкції проти Росії, які підтримали країни "Великої сімки", мають діяти до повного виконання Мінських домовленостей.

Джерело: Інтерфакс-Україна
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