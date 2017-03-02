Внаслідок обвалу шахти на Львівщині загинули 8 гірників

Сьогодні у с. Глухів Сокальського району Львівської області на шахті № 10 "Степова"" ВАТ "ЛьвівВугілля" внаслідок вибуху сталося обрушення гірської породи.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На шахті працювало 172 гірника, на аварійній ділянці 34 гірника, з яких 8 загинуло та 6 гірників з травмами піднято на поверхню. Доля 20 гірників наразі залишається невідомою.

Як зазначають у відомстві, причина обрушення встановлюється.

До проведення аварійно-рятувальних робіт залучено 5 відділень Державної воєнізованої гірничо-рятувальної служби Міненерговугілля.

Загалом залучено 38 осіб та 9 одиниць техніки, в тому числі від ДСНС 13 осіб та 4 одиниці техніки.