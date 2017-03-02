Вишеградська четвірка створила план для зміцнення позицій країн-членів ЄС

Країни Вишеградської четвірки розробили пропозиції для Європейського Союзу, які призначені для зміцнення позицій держав-членів.

Про це заявила в четвер прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло після зустрічі зі своїми колегами з Чехії, Словаччини та Угорщини, передає The Associated Press.

Зустріч пройшла за кілька днів до саміту ЄС в Брюсселі та спеціального саміту на вищому рівні в Римі. Ключовим питанням на цих самітах буде питання майбутнього ЄС після Brexit.

Шидло заявила, що спільна декларація Вишеградської групи щодо "кращої Європи" була узгоджена в четвер та буде представлена в Римі.

За її словами, декларація закликає інституції ЄС зосередитися на питаннях, що безпосередньо стосуються європейців, таких як безпека, життя в гідності, справедливості та рівноправності для кожної держави-члена.

У декларації також міститься заклик до зміцнення ринку ЄС без протекціонізму чи розділення.

Група вважає, що рішення ЄС приймаються в Брюсселі політиками, які не запитують думки держав-членів.

Нагадаємо, що ЄП голосуватиме за резолюцію про безвіз для України 5 квітня.