ЄК не проти скасування плати за роумінг для України, - Кубів

Перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів обговорив з віце-президентом Єврокомісії Андрусом Ансіпом пріоритетні напрями співпраці у цифровій сфері в рамках Промислового діалогу Україна-ЄС у Брюсселі, повідомляє Урядовий портал.

«Степан Кубів та Андрус Ансіп обговорювали взаємовигідні пріоритетні напрями співпраці у цифровій сфері, зокрема спільні кроки для поширення ініціативи «Роумінг як вдома» на Україну та інших країн-учасниць «Цифрового співтовариства» (англ. Roam like at home - ініціатива, завдяки якій починаючи з 2017 року на території ЄС європейські споживачі платитимуть за мобільний зв'язок за «домашнім тарифом», незалежно від країни перебування)», - зазначається в повідомленні.

Окрім того, під час зустрічі йшлося про можливості поширення на Україну ініціативи Європейської Комісії «FreeWiFi4EU» (створення в ключових містах вільних точок доступу до мережі WiFi для соціальних та побутових потреб, під егідою Європейського Союзу) та інші спільні проекти у сфері цифровізації.

«Цифрова економіка дозволить Україні і Європі більш успішну торгівлю, кращу безпеку, більше можливостей для підприємців. Це дозволить проект єдиного цифрового простору. Як локально - у межах кожної країни, так і глобально - загалом по Європі і світі. На прикладі єдиного цифрового простору для мобільного зв'язку, який знизить плату за роумінг до рівня «домашньої» плати за зв'язок. Це одразу почне економити гроші громадянам», - наголосив Кубів.

На переконання Ансіпа, цифровізація важлива передусім з огляду на зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, а створення єдиного цифрового ринку «дозволить вільній торгівлі між Україною та ЄС запрацювати на якісно новому рівні через збільшення прозорості, економію коштів та створення вищого рівня довіри між усіма залученими учасниками».

«Треба налагоджувати транскордонну співпрацю щодо цифровізації між країнами, бо тоді найбільш ефективно запрацюють система безпеки, прозорості та бізнес стане працювати найбільш ефективно. У Європі маємо успішні приклади, коли завдяки цифровізації замість двадцяти восьми наборів правил ми створили єдині правила. Це зручно, вигідно і дозволяє економити реальні кошти. Це можна аплікувати і до України», - наголосив Ансіп.