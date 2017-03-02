ЄП голосуватиме за резолюцію про безвіз для України 5 квітня

Європарламент 5 квітня проголосує законодавчу резолюцію про скасування візових вимог українським громадянам.

Про це йдеться у даних щодо проходження документа у процесі його ухвалення, розміщених на сайті законодавчого органу ЄС, повідомляє Укрінформ.

Зокрема, у пункті щодо голосування резолюції вказана дата пленарного засідання - 5 квітня.

Сьогодні Рада ЄС на рівні послів схвалить проект законодавчої резолюції про надання Україні безвізового режиму.

Це рішення буде ухвалене у розвиток успішно завершених 28 лютого тристоронніх переговорів, за результатами яких представники Ради ЄС, Європарламенту та Єврокомісії домовилися про скасування візових вимог українським громадянам.

Далі, за процедурою, проект законодавчої резолюції щодо візової лібералізації для України має також затвердити комітет Європарламенту з питань громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ. Після цього рішення має бути проголосовано на пленарній сесії ЄП та остаточно затверджене Радою ЄС на рівні міністрів.