З 2014 року статус учасника АТО отримали понад 285 тисяч людей

В Україні з початку конфлікту на Донбасі статус учасника бойових дій отримали вже 285 834 людини.

Такі дані оприлюднила в четвер, 2 березня, прес-служба Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції (АТО), передає DW.

Зазначається, що серед цих осіб військовослужбовці, особи рядового й начальницького складу, працівники відомств, що мають у своєму підпорядкуванні військові формування, залучені в АТО. Найбільше учасників бойових дій - у Міністерстві оборони України (192 803 людини).

На другому місці за кількістю співробітників із таким статусом - міністерство внутрішніх справ. У МВС таких осіб наразі налічується 32 414. Далі йдуть Національна гвардія з 25 470 учасниками бойових дій та Державна прикордонна служба з 16 634 учасниками бойових дій.

Учасники бойових дій є також у Національній поліції, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, генеральній прокуратурі та інших відомствах.

Водночас позбавленими статусу учасника бойових дій вважаються 17 осіб.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення соціального захисту осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях та у населених пунктах на лінії зіткнення".