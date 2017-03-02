За день бойовики 78 разів обстріляли позиції ЗСУ, загинув український військовий

Станом на 18.00 четверга на Донбасі зафіксовано 78 обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. Восьмеро наших військових поранені, один – загинув.

Про це інформує прес-центр АТО.

"На Маріупольському напрямку з РСЗВ БМ-21 "Град" окупанти випустили 20 снарядів по наших позиціях в районі Водяного. З мінометів обстріляли Гнутове та Водяне, а з гранатометів та стрілецької зброї – Широкине, Старогнатівку, Лебединське, Мар’їнку, Талаківку. Снайпер вів вогонь по Широкиному, Лебединському, та Мар’їнці. По Широкиному, Новогригорівці та Гнутовому – БМП противника", - йдеться в повідомленні.

На Луганському напрямку бойовики зі 152 міліметрової артилерії гатили по Новозванівці. З мінометів різних калібрів окупанти обстрілювали Новоолександрівку, Новозванівку, Катеринівку, Кримське та Малинове.

"На Донецькому напрямку – танк, 120 та 82 міліметрові міномети – по Авдіївці та "шахті Бутівка". Гранатомети по Опитному, Пісках та Кам’янці. БМП та гранатомети по Луганському, а стрілецька зброя – по Невельському. По Кам’янці та Новгородському вогонь вів снайпер, а зенітні установки по Троїцькому та Авдіївці", - додали у штабі.