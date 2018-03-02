Держдеп США схвалив продаж Україні комплексів Javelin на $47 млн

Держдепартамент США схвалив продаж Україні 37 протитанкових комплексів Javelin і 210 ракет до них на 47 млн доларів, передає прес-служба Пентагону. Відзначається, що тепер сторони можуть укласти контракт.

"Державний департамент прийняв рішення схвалити потенційну продаж Україні протитанкових комплексів Javelin орієнтовною вартістю 47 млн дол.", — йдеться в повідомленні.

Пентагон додав, що відповідне повідомлення направлено в конгрес США.

У грудні Білий дім офіційно схвалив поставки Україні летального озброєння, зокрема — протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Як відомо, 17 січня 2018 року начальник Генштабу Віктор Муженко заявив, що Збройні сили України проводять підготовку до прийняття на озброєння американських протитанкових ракетних комплексів "Джавелин".

Раніше повідомлялося, що в проекті бюджету США на 2019 рік передбачено виділення Україні $200 млн для посилення безпеки і оборони.