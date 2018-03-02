До книги рекордів України потрапив ансамбль музичних інструментів із сірників

Зареєстрували досягнення сьогодні на фестивалі сірникових рекордів у столиці. Майстер Богдан Сенчук виготовив для свого ансамблю сірникову гармошку, бандуру, скрипку , гітару, гармонь, кобзу, барабан і навіть видумав власний інструмент – герба. Усі вони прекрасно грають і вже здивували не одного слухача не фестивалі сірникових рекордів.

Понад 100 тисяч сірників знадобилося майстрові, аби виготовити колекцію унікальних музичних інструментів. Найперша його робота – це баян. «Якось я подарував баян своєму вчителю музики і він тоді сказав: «От якби цей інструмент ще заграв!» І після цього я вирішив втілити це в реальність. Зробив гітару з сірників. Але звучала вона не дуже якісно. Я поїздив до декількох спеціалістів, просив допомоги. Викладачі музичного училища в Умані підказали, що потрібно замінити. Я вдосконалив свій інструмент і моя сірникова гітара грала, як справжня. Потім з’явилася ідея зробити гармонь із сірників. Мій вчитель Іван Сухий віддав гармонь, яка в нього була в музеї. Я повністю її розібрав, залишив лише міха і звуки. А корпус і навіть кнопки замінив із сірників. Потім я зробив скрипку теж із запалок. В 2014 виготовив сірникову бандуру до дня Т.Г.Шевченка. Дуже хотів зробити старовинний інструмент – бандху. Хотів, щоб він був у вигляді тризуба. Так в мене з’явився власний музичний винахід і назвав я назвав свій інструмент герба», – розповідає рекордсмен.

На виготовлення одного музичного інструменту майстер витрачає приблизно 20 тис. сірників. Бухгалтер і тракторист за фахом, швець за професією та музичний майстер за покликанням – шліфує складні елементи. Використовує лише очищену соломку, яку замовляє прямо з рівненського заводу. Далі знімає точні розміри до міліметра зі звичайних інструментів. І вперед до творчої праці. «Клею деталі, потім наклеюю їх на корпус, роблю раму, потім покриваю ще одним шаром сірників, потім ще одним. Дуже важливу роль грає сама рама, до якої будуть клеїтись елементи даного виробу. Якщо рама зроблена міцно, то нічого не розпадеться. Можна грати досхочу», – усміхаючись, додає майстер.

Ансамбль музичних інструментів зі сірників увійшов до Національного реєстрів рекордів. «На фестивалі лунали декілька музичних творів ансамблю і наші експерти переконалися, що це не макети, не інсталяції, а справжні музичні інструменти з сірників», – проголошує керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Леся КЕСАРЧУК