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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Двох український прикордонників повернули з російського полону

2 березня, 2018 - 12:51
Фото з Facebook Петра Порошенка

В Україну повернулися двоє заручників Кремля — прикордонники Богдан Марцонь і Ігор Дзюбак. Про це написав Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Як і обіцяв на прес-конференції, ще двоє українців визволені з полону. Це наші прикордонники Богдан Марцонь, Ігор Дзюбак. Агресори викрали їх на Сумщині 3 жовтня минулого року. Хлопці, ласкаво просимо додому", - зазначив глава держави.

У свою чергу, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко зауважила, що за звільнення заручників боролися Президент, СБУ, українські дипломати, Мінська гуманітарна група, колеги-прикордонники.

Джерело: День

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