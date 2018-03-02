Двох український прикордонників повернули з російського полону

В Україну повернулися двоє заручників Кремля — прикордонники Богдан Марцонь і Ігор Дзюбак. Про це написав Президент України Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Як і обіцяв на прес-конференції, ще двоє українців визволені з полону. Це наші прикордонники Богдан Марцонь, Ігор Дзюбак. Агресори викрали їх на Сумщині 3 жовтня минулого року. Хлопці, ласкаво просимо додому", - зазначив глава держави.

У свою чергу, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко зауважила, що за звільнення заручників боролися Президент, СБУ, українські дипломати, Мінська гуманітарна група, колеги-прикордонники.