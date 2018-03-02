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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Двоє суддів Конституційного Суду склали присягу

2 березня, 2018 - 13:32
Фото Михайла Палічнака, АПУ

Призначені за квотою Президента суддями Конституційного Суду Сергій Головатий і Василь Лемак склали присягу на спеціальному пленарному засіданні 2 березня. Про це повідомляє Укрінформ.

Сергій Головатий і Василь Лемак зачитали присягу та скріпили її особистими підписами. Після цього голова КСУ Станіслав Шевчук вручив їм суддівські мантії, нагрудні знаки і посвідчення судді Конституційного Суду України.

Участь у події взяли Президент Петро Порошенко, очільник Верховного суду Валентина Данішевська, заступник глави Адміністрації Президента Олексій Філатов, а також представники конкурсної комісії, які відібрали Лемака і Головатого з-поміж інших кандидатів на посади суддів КСУ.

Як повідомлялося, 27 лютого Президент призначив за своєю квотою двох суддів КСУ - Сергія Головатого і Василя Лемака.

Головатий був міністром юстиції в 1995-1997, 2005-2006 роках, народним депутатом ІІ-VI скликань (від фракцій Блоку Юлії Тимошенко, Блоку "Наша Україна" та Партії регіонів).

Лемак є завідувачем кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Ужгородського національного університету з 2004 року.

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