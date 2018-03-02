"Газпром" ініціює розрив контракту з "Нафтогазом"

ПАТ "Газпром" після рішення Стокгольмського арбітражу не на свою користь заявив, що ініціює розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".

Про це заявив голова правління ВАТ "Газпром" Олексій Міллер, повідомляє Укрінформ.

"Арбітри аргументували своє рішення різким погіршенням стану української економіки. Ми категорично проти того, щоб за наш рахунок вирішувалися економічні проблеми України. У такій ситуації продовження дії контрактів для "Газпрому" є економічно недоцільним і невигідним", - сказав Міллер.

За його словами, "Газпром" змушений негайно розпочати процедуру розірвання контрактів з НАК "Нафтогаз України" на постачання і транзит газу в Стокгольмському арбітражі".

Нагадаємо, 1 березня в "Газпромі" повідомили, що "Нафтогаз України" здійснив попередню оплату для відновлення постачань російського газу з березня. Водночас "Газпром" повернув гроші, заявивши, що це пов'язано з відсутністю узгодженого додаткового договору з чинним контрактом. У "Нафтогазі" назвали відмову "Газпрому" від постачання газу порушенням договору та невиконанням рішення арбітражу.

А вже 2 березня НАК закликав українців знизити температуру в приміщеннях на 1-2 градуси для економії споживання газу.

Згодом стало відомо, що Міненерговугілля перевело генерувальні компанії з газу на мазут, призупинило роботу дитсадків, шкіл і вишів, а також рекомендувало переглянути план дій виробничих об'єктів для економії газових ресурсів.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав такі дії "Газпрому" "шантажем України та Європи" і доручив керівництву НАК "Нафтогаз України" максимально швидко врегулювати питання щодо браку газу.