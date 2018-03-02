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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Іспити для отримання водійського посвідчення тепер можна складати англійською мовою

2 березня, 2018 - 13:12

Іспити для отримання водійського посвідчення тепер можна складати англійською мовою. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ України на сторінці в Facebook.

"Це важливе впровадження, адже в державі мають створюватися однакові умови обслуговування усіх її мешканців. Щороку потребу в складанні іспиту англійською відчували чимало громадян, що навчаються або працюють в Україні. Наприклад, в 2017 році їх кількість становила 3620. Тож ми дуже вдячні підтримці Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) в Україні, завдяки якій професійний переклад питань з ПДР став можливим", – зазначив начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

Нагадаємо, що з 27 листопада 2017 року в Україні перше водійське посвідчення видається терміном на 2 роки. Якщо протягом цих двох років людина здійснює не більше двох адмінпорушень у сфері безпеки дорожнього руху або не скоїть їх узагалі, то після закінчення терміну йому видається посвідчення терміном на 30 років без складання додаткових іспитів. В іншому випадку для отримання посвідчення водія на 30 років особа буде зобов'язана знову скласти відповідний іспит на право управління транспортним засобом.

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