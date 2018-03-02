Мей назвала 5 принципів для нових торговельних відносин з ЄС

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей озвучила п'ять принципів, які регулюватимуть нові торговельні відносини з ЄС після виходу країни з блоку.

Про це вона заявила під час своєї великої промови щодо виходу країни із блоку, передає ЄП з посиланням на The Guardian.

За словами Мей, в основі торговельних відносин з ЄС після Brexit має бути п'ять принципів.

По-перше, мають бути взаємні та непохитні зобов'язання для забезпечення справедливої і відкритої конкуренції.

По-друге, повинен діяти "арбітражний механізм", який буде повністю незалежним.

По-третє, має бути постійний діалог та засоби для консультації.

По-четверте, має бути погоджена угода про захист даних.

І, по-п'яте, ЄС та Велика Британія повинні захищати зв'язки між людьми.

"Громадяни Великої Британії будуть, як і раніше, прагнути працювати та навчатися в країнах ЄС – так само, як і громадяни ЄС хотітимуть цього тут, допомагаючи формувати і стимулювати зростання, інновації та підприємництво. Дійсно, бізнес в ЄС та Британії повинен бути здатним залучати та наймати людей, яких він потребує", - заявила вона.

Зазначимо, що промова Терези Мей була зроблена після того, як Єврокомісія оприлюднила проект угоди щодо виходу Британії з ЄС. Проект передбачає, що Північна Ірландія може залишитися в митному союзі ЄС після Brexit.

Нагадаємо, що днями Єврокомісія оприлюднила перший проект угоди по Brexit.