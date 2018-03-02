Міненерговугілля перевело генеруючі компанії з газу на мазут, призупинило роботу дитсадків, шкіл і вишів, а також рекомендувало переглянути план дій виробничих об'єктів задля економії газових ресурсів. Це передбачає національний план дій, повідомив міністр енергетики Ігор Насалик під час Години запитань до уряду у парламенті, трансляцію вів канал "Рада".

"По інформації голови НАК "Нафтогаз", яка була вчора озвучена, у зв'язку із невиконанням "Газпромом" його контрактних зобов'язань, визначених Стокгольмським судом, НАК "Нафтогаз" стикнувся із дисбалансом в загальному балансі нашої держави порядку 15-20 млн кубів газу", - сказав Насалик.

За його словами, це обговорили на засіданні Раді нацбезпеки на Кризового штабу. В результаті Міненерго протокольним дорученням кризового комітету було введено в план Національний план дій.

Насалик представив план дій який буде діяти відсьогодні протягом 5 днів і передбачає:

1. Перевод генеруючих компаній з газу на мазут. Це дасть можливість економити порядку 15-20 млн кубів газу на добу.

2. Призупинили роботу в дошкільних навчальних закладах, школах і вишах - терміном до 6 березня включно. При цьому доручили переглянути, щоб температурний режим в цих закладах був у мінімально допустимих межах норми.

3. Звернулися до виробничих об'єктів, щоб переглянули план дій виробництва з умовою економії газових ресурсів.

"Згідно балансу, проблематика є до 5-6 березня - далі ми будемо працювати згідно балансу", - сказав Насалик.

Він додав, що сьогодні зранку провів селекторну нараду зі всіма обласними державними адміністраціями: "Хочу сказати, що ми працюємо всі без виключення у штатному режимі".