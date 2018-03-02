МОН радить закладам освіти зачинитися до 7 березня

Міністерство освіти і науки опублікувало звернення до навчальних закладів з рекомендаціями призупинити роботу з 2 до 7 березня включно.

Про це йдеться на сайті відомства.

"Беручи до уваги рішення кризового Комітету, Міністерство освіти і науки України рекомендувало всім закладам вищої освіти та всім іншим закладам освіти, що знаходяться в сфері управління місцевих органів самоврядування, призупинити роботу з 2 до 7 березня включно", - йдеться у повідомленні.

Таке рішення у МОН прийняли після засідання Кризового комітету при Міненерговугілля, за результатами якого було складено протокол та прийнято низку рішень, зокрема тих, що стосуються призупинення роботи закладів освіти.

"Слід наголосити, що до закладів освіти, яким рекомендовано призупинити роботу, також належать заклади професійно-технічної освіти, про які не згадано у рішенні Кризового комітету", - зазначили у МОН.

Разом з тим у відомстві додали, що безпосереднє рішення про призупинення роботи закладів вищої освіти приймає сам заклад у межах власної автономії.

У МОН також повідомили, що протягом святкових та вихідних днів буде достатньо часу, щоб забезпечити належні умови для навчання.