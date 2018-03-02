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Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

Минулої доби бойовики 2 рази обстріляли сили АТО, - штаб

2 березня, 2018 - 08:49
Фото Reuters

Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська продовжили здійснювати обстріли в бік українських захисників. Загалом, минулої доби, агресор провів 2 прицільних обстріли позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

На Луганському напрямку, противник застосував 82-мм міномети біля Світлодарська та випустив у бік наших позицій 10 мін.

У свою чергу, на Донецькому напрямку, ворог вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, озброєння БМП та гранатометів у районі Пісків.

На інших ділянках нашої оборони порушень режиму тиші не зафіксовано.

Відносне затишшя ефективно використали військовослужбовці, які виконують завдання у Донецькій області. Військовою інженерною технікою вони розчистили від снігових заметів автомобільну дорогу між прифронтовими Мар’їнкою і Красногорівкою. Таким чином, представники Збройних Сил України намагаються полегшити життя місцевим жителям у тих місцях, де роботи з очистки снігу або неможливі, або небезпечні для комунальних служб.

Джерело: День

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