МЗС Австрії створює відділ з питань РФ

У Міністерстві закордонних справ Австрії у березні буде створено відділ з питань Росії і призначено спецпредставника по зв'язках з РФ.

Таке рішення прийнято за результатами зустрічі канцлера Австрійської Республіки Себастьяна Курца з президентом РФ Володимиром Путіним, що відбулася в Москві 28 лютого, повідомляє Kurier.

«Вже цього місяця у федеральному міністерстві буде створено спеціальний російський відділ і призначено спеціального представника зі зв'язків із Росією. На цю посаду прийде новий дипломат Марго Клестіль-Льоффлер», - йдеться у повідомленні.

Марго Клестіль-Льоффлер - експерт з російських питань, славистка, посол Австрії в Росії з 2009 по 2014 роки й до того ж колишня перша леді. ЗМІ зазначає, що з призначенням її на цю посаду роль Австрії на європейській арені може зрости, у тому числі й у таких питаннях як санкції проти Росії.

Клестіль-Льоффлер добре розмовляє російською і щільно пов'язана з політичною й економічною елітою країни. Багато років вона є близькою подругою президента РФ Володимира Путіна і прем'єр-міністра Дмитра Медведєва, з якими познайомилася, коли була першою леді Австрії.

Раніше канцлер Австрії Себастіан Курц заявив у Москві про підтримку “Північного потоку-2”.

При цьому сусід Австрії - Німеччина - заявила, що "Північний потік-2" шкодить Європі.