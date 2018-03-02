На Вінниччині селяни перекрили дорогу, виступаючи проти будівництва сміттєпереробного заводу

Сьогодні, 2 березня, мешканці села Людавка Жмеринського району перекрили рух транспорту магістральним шляхом, виступивши проти будівництва сміттєпереробного комплексу поблизу їхнього населеного пункту. Про це повідомив депутат Вінницької обласної ради Андрій Вигонюк, додавши, що селяни вимагають проведення нових громадських слухань за участі мешканців навколишніх сіл, оскільки не довіряють тим, які відбулися 6 років тому через відсутність фото- та відеопідтвердження того, що вони реально відбулися.

«Близько трьох сотень людей безперервно рухаються пішохідним переходом через автомагістраль, яка з’єднує Вінницю з міжнародною трасою М-21 у села Людавка. Вони протестують проти незаконного будівництва полігону твердих побутових відходів, – повідомив Андрій Вигонюк, перебуваючи на місці подій. – Людей обурює те, що зведення комплексу триває, незважаючи на рішення 5 сільських рад, які виступили «проти» будівництва. Попри пікети від ОДА, попри відсутність дозвільної документації завод будують. А люди вимагають громадських слухань і проведення засідання робочої групи ОДА, створеної для розгляду цього питання, яка жодного разу так і не зібралася».

Акція відбувалася за присутності правоохоронців, але тривала недовго через сильний мороз та дошкільний вітер. Це вже не вперше селяни протестують проти будівництва сміттєвого полігону. Раніше, як писав «День», жителі Людавки та навколишніх сіл пікетували Вінницьку ОДА, вимагаючи проведення незалежної експертної оцінки щодо доцільності зведення сміттєпереробного заводу на визначеній території.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина