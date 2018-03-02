На Вінниччині закривають усі школи, щоб зекономити газ

Про призупинення навчання в області повідомив заступник голови Вінницької ОДА Андрій Гижко після засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Він зауважив, що навчання доведеться призупинити через припинення постачання російського газу. Сьогодні зранку «Газпром» передумав надавати Україні газ після програшу в арбітражному суді.

«Ситуація надзвичайна. У сьогоднішньому наказі Міністерства палива та енергетики йдеться про «кризову ситуацію надзвичайного рівня в газопостачальній сфері». Прийнято ряд обмежень, щоб зекономити кількість газу. На сьогодні дефіцит газу в газопостачальній системі 15–20 мільярдів кубів. Це дуже велика кількість і треба економити, при чому жорстко, що особливо складно у зв’язку із сильними морозами, – зауважив Андрій Гижко. – Тому було вирішено призупинено навчальний процес до 7 березня включно. У школах та вишах буде понижено температурний режим до мінімально допустимих норм, щоб не розмерзлася система. Завтра робочий день, але навчання для дітей відміняється. Також рекомендувати органам місцевого самоврядування та керівникам РДА зменшити кількість працівників та понизити по можливості температурний режим у приміщеннях».

Три дні тому День писав, що арктичний циклон відправив на канікули учнів 64 шкіл області, ще у 72 школах навчання призупинили через карантин. Відсьогодні на вимушених канікулах перебуватимуть школярі усіх вінницьких шкіл.

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниччина