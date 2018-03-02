Терпіть кайдани – то всесвітський сором, а забуть їх, не розбивши, – гірший стид.
Леся Українка, українська письменниця, культурна та громадська діячка

"Нафтогаз" розпочав закупівлю газу в польської "PGNiG"

2 березня, 2018 - 17:55
Фото: PGNiG

НАК "Нафтогаз України" підписав контракт з PGNiG (Польща) на купівлю в березні понад 60 млн куб. м газу після відмови ПАТ "Газпром" здійснювати поставки.

Про це повідомила прес-служба польської компанії.

Постачання розпочалися в п'ятницю, 2 березня, через вузол "Хермановіце", що поєднує польську та українську газотранспортні системи.

Підписаний контракт діятиме до кінця березня 2018 року. До цього часу в Україну має бути поставлено понад 60 млн куб. м газу. При цьому голова правління PGNiG Петро Войняк висловив готовність компанії збільшити обсяг поставок або продовжити термін дії контракту у разі звернення української сторони.

У 2017 році PGNiG поставила Україні понад 1 млрд куб. м газу.

Джерело: День

Більше новин

Мей назвала 5 принципів для нових торговельних відносин з ЄС
Рютте виступив за скорочення бюджету ЄС після Brexit
МЗС Австрії створює відділ з питань РФ
ТКГ закликає до перемир'я на Донбасі з 5 березня, - Сайдік
У ФРН затримали обвинуваченого в поставках кокаїну з Аргентини в РФ
У Німеччині стурбовані наростаючою військовою риторикою РФ

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 