Парламент Вірменії обрав четвертим президентом республіки Армена Саркісяна

Національні збори Вірменії в п'ятницю, 2 березня, таємним голосуванням обрали четвертого президента республіки. Переможцем - і єдиним кандидатом - став екс-прем'єр у 1996-1997 роках, колишній посол у Великобританії 64-річний Армен Саркісян. Його висунули фракція керівної Республіканської партії і Вірменської революційної федерації "Дашнакцутюн".

У 105-місному парламенті за кандидатуру Саркісяна 90 депутатів проголосували "за", 10 висловилися "проти". Повноваження чинного президента Вірменії Сержа Саргсяна завершуються 9 квітня. За новою конституцією країни, президент з переважно церемоніальними повноваженнями обирається в парламенті терміном на сім років. Зі вступом на посаду Саркісяна Вірменія повністю перейде до парламентської форми правління.

Представники опозиції вважають, що Саргсян може потім обійняти посаду прем'єра та продовжити тримати владу в країні в своїх руках.